The Crown e Sex Education sono i jolly di Netflix: il budget raddoppia a 1 miliardo

La quarta stagione di The Crown ha convinto pubblico e critica di tutto il mondo, diventando in poco tempo una delle opere più viste sulla piattaforma streaming. Il suo successo ha portato la divisione inglese ad aumentare il budget sulle loro serie.

In particolare, i risultati di The Crown e Sex Education hanno portato i dirigenti del colosso dello streaming a raddoppiare il budget per la produzione di show originali, raggiungendo la notevole cifra di un miliardo di sterline. Un dirigente della piattaforma ha quindi commentato questo risultato, causato anche dall'ottima performance di The Witcher, opera giunta alla sua seconda stagione: "Il Regno Unito è un mercato importante per Netflix e siamo orgogliosi di poter aumentare i nostri investimenti nell'industria creativa inglese. The Crown, Sex Education e The Witcher sono solo alcuni degli show prodotti in Inghilterra in questo periodo e sono stati visti in tutto il mondo. Inoltre sono una testimonianza del gran numero di persone di talento presenti qui. Continueremo ad investire per produrre ottime serie di tutti i generi, e siamo convinti nel voler continuare a supportare le produzioni britanniche per i prossimi anni".

Si tratta di una notizia che farà felici tutti gli abbonati, nel frattempo ecco altre serie simili a The Crown.