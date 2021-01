The Crown, la sfida di Imelda Staunton: 'La mia Regina è la più vicina a quella di oggi'

Come sappiamo, nella quinta stagione di The Crown vedremo alcuni volti nuovi, anche per assecondare narrativamente lo scorrere del tempo. Su tutti, quello della Regina Elisabetta II, con Olivia Colman che cederà il testimone a Imelda Staunton. Qualche mese fa quest'ultima aveva ammesso di sentirsi sotto pressione al solo pensiero.

Sostituire due attrici talentuose come Olivia Colman e Claire Foy non sarà semplice, e come se non bastasse Imelda Staunton ha fatto notare di avere anche una responsabilità in più. Intervenuta allo show Woman's Hour sulla BBC, l'attrice ha spiegato alla conduttrice Emma Barnett che la sua Elisabetta sarà "quella con cui abbiamo un po' più di familiarità. Con Claire Foy era quasi storia, mentre ora ne interpreto una versione di cui la gente potrebbe dire: lei non fa così, lei non è così". Si tratta, quindi, di "una sfida in più, come se ne avessi bisogno. Questa è la mia personale bestia nera" ha continuato l'attrice.

Imelda Staunton ha poi detto la sua anche sulla spinosa questione del disclaimer: nelle scorse settimane il segretario alla cultura del Regno Unito Oliver Dowden ha chiesto a Netflix di inserire una scritta, prima degli episodi di The Crown, specificando che si tratta di un'opera di fiction. "La decisione spetta ai produttori e ai registi" ha affermato. "Non è un adattamento letterale, non è tratto da diari o documenti pubblici. Devi usare la tua immaginazione, e vorrei concedere al pubblico un po' di intelligenza. Non puoi sapere di cosa parlavano davvero Elisabetta e Margaret."

