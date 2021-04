The Crown smorza la polemica: 'Non c'è nessun problema per il Principe Andrea'

La produzione di The Crown ha deciso di rispondere al rapporto pubblicato nei giorni scorsi secondo cui ci sarebbero stati problemi nella scelta del Principe Andrea per la quinta stagione della serie Netflix.

Tuttavia, un portavoce della serie ha voluto chiarire che non c'è alcuna polemica per quanto riguarda la scelta del figlio della Regina Elisabetta che tra l'altro negli anni scorsi è stato travolto da una vera e propria bufera.

"Non c'è assolutamente alcuna lotta per scegliere un ruolo per la quinta stagione di The Crown ed è normale che le produzioni pubblicizzino attori della casa di produzione Spotlight", ha detto un rappresentante di The Crown a TheWrap.

Non è ancora chiaro quale attore verrà scelto dunque, ma è evidente che nel racconto delle vicende del Principe Andrea troveranno molto spazio le questioni legate nel suo coinvolgimento nello scandalo di Jeffrey Epstein, nonostante fin qui sia stato negato qualsiasi legame nelle malefatte compiute.

Tra i membri del nuovo cast che subentrerà per la quinta e la sesta stagione di The Crown ci sarà Imelda Staunton nei panni della Regina Elisabetta e Jonathan Pryce nei panni del defunto Principe Filippo. Naturalmente, vista la vicinanza con gli eventi che saranno raccontati, gli attori sentono notevolmente la pressione per questa nuova fase della serie Netflix.