The Crown, la stagione 5 è in rampa di lancio: le riprese partiranno a luglio

Stando a quanto riporta in esclusiva Variety, c'è una data segnata in calendario per l'inizio della produzione della quinta stagione di The Crown. Le riprese dei nuovi episodi della serie Netflix sulla famiglia reale inglese dovrebbero partire a luglio, ovviamente rispettando i rigorosi protocolli anti-Covid.

Per quella data, in ogni caso, è auspicabile che il Regno Unito, continuando il trend delle ultime settimane, sia ormai sulla buona strada per uscire dall'emergenza. Dopo il terzo lockdown nazionale scattato a gennaio, intanto, dal 12 aprile Downing Street inizierà gradualmente ad allentare le restrizioni.

La quinta stagione di The Crown vedrà il cast profondamente rinnovato, a cominciare da Imelda Staunton nel ruolo della regina Elisabetta II. Elizabeth Debicki, vista anche in Tenet, interpreterà la principessa Diana, Domic West sarà il principe Carlo, Lesley Manville subentrerà a Helena Bonham Carter nel ruolo della principessa Margaret.

Grazie a The Crown i profitti di Left Bank sono in salita, ma le conseguenze della crisi causata dalla pandemia saranno percepibili ancora a lungo nell'industria dell'intrattenimento, come in molti altri settori. La troupe di The Crown, intanto, inizierà a rientrare nelle prossime settimane agli Elstree Studios, a nord di Londra, dove vengono girate la maggior parte delle scene.

La quinta stagione non sarà comunque l'ultima per The Crown: è già programmata infatti anche la stagione 6, che porterà la trama fino all'inizio del terzo millennio.