The Crown, una star di Netflix distrutta dalla fama improvvisa: 'è stato folle'

The Crown racconta la vita della regina Elisabetta II dagli anni Quaranta ai tempi moderni. Con il passare dei decenni, si rivelano intrighi personali, storie d'amore e rivalità politiche che hanno giocato un ruolo importante in alcuni eventi chiave del XX secolo.

In una recente intervista per QG, prima che iniziassero ufficialmente gli scioperi degli attori di Hollywood, la star Josh O'Connor ha rivelato che inizialmente non aveva alcuna intenzione di fare un provino per The Crown.

Tuttavia poi si è visto costretto a cambiare idea dopo aver letto cosa sarebbe accaduto al suo personaggio durante la terza stagione della serie. Alla fine il ruolo gli è valso una vittori a agli Emmy Award come miglior attore drammatico protagonista.

Ma il grande successo e la fama dovuti al suo ruolo nello show, hanno portato l'attore anche a doversela vedere con una vita da celebrità che non gli ha certo reso le cose facili.

"Credo sia stato un periodo incasinato per me. L'ho trovato anche molto intenso, le persone mi fermavano per strada. Vogliamo sempre fare parte di qualcosa che ha successo, ma penso che spesso sottovalutiamo quanto possa essere potente la perdita dell'anonimato".

Voi cosa ne pensate? Noi vi lasciamo con la recensione dell'ultima stagione di The Crown. Oltretutto, sapevate quali sono i 10 episodi migliori della serie su Elisabetta II?