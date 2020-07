The Crown, svelata l'attrice che interpreterà la principessa Margaret nell'ultima stagione

In attesa della quarta stagione di The Crown, le cui riprese sono terminate subito prima del lockdown e che dovrebbe debuttare entro la fine del 2020, emergono già nuovi dettagli sulla quinta stagione, che sarà anche quella finale per la serie Netflix. Sappiamo già da tempo che Imelda Staunton sostituirà Olivia Colman nel ruolo di Elisabetta.

Nella giornata di giovedì è arrivata invece la notizia che Lesley Manville ha firmato per interpretare la principessa Margaret, sorella minore della regina. La conferma è arrivata dal profilo Twitter ufficiale della serie creata da Peter Morgan.

Lesley Manville, nominata agli Oscar nel 2017 come miglior attrice non protagonista per Il filo nascosto, sostituisce Helena Bonham Carter, che a sua volta aveva preso il posto di Vanessa Kirby dopo la seconda stagione di The Crown.

Il tweet, che si può vedere in calce alla news, contiene anche una dichiarazione dell'attrice, che ha manifestato tutto il suo entusiasmo esprimendo anche rispetto per le colleghe che l'hanno preceduta: "Non potrei essere più felice di interpretare la principessa Margaret. Il testimone arriva da due formidabili attrici e spero davvero di non deludere le aspettative. Inoltre, interpretare due sorelle con la mia cara amica Imelda Staunton non sarà nient'alto che una completa gioia."

Nella quarta stagione di The Crown vedremo Gillian Anderson nel ruolo di Margaret Thatcher; a quanto pare, invece, non si parlerà della relazione tra Carlo e Camilla.