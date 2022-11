The Crown, Ted Sarandos sul successo della serie: 'È il gioiello della corona di Netflix'

La quinta stagione di The Crown è stata presentata in anteprima a Londra, con una proiezione al Theatre Royal Drury Lane, alla presenza dell'intero cast. Mentre sono in corso le riprese della sesta (e presumibilmente ultima) stagione, tutti hanno trovato il tempo di salire sul palco prima della proiezione dei primi due episodi per un'intervista.

A loro si è unito il co-CEO di Netflix, Ted Sarandos, che ha colto l'occasione per celebrare il successo della serie, facendo vagamente riferimento alle polemiche che l'hanno investita prima del debutto di questa stagione, specialmente dopo la scomparsa della Regina.

"È un'emozione per noi poter lavorare con i migliori che ci siano, esplorare la narrazione britannica in tutto il mondo per un pubblico che ne è affamato e che la ama", ha detto. "E non c'è esempio migliore di The Crown. Ricordo il primo incontro, quasi 10 anni fa, quando Peter Morgan e Stephen Daldry hanno proposto l'idea di The Crown. Era sicuramente ambiziosa, ma era già perfettamente chiara. Peter ha proposto stagioni di 10 episodi che sarebbero state simili a un dramma cinematografico - il design della produzione, il casting, la scrittura, erano più adatti a un lungometraggio - un campo in cui ovviamente erano già abbastanza realizzati. E l'idea che avremmo avuto un recast ogni due stagioni, erano tutte idee che ci sono state presentate 10 anni fa e che sono state realizzate esattamente come speravano".

Sarandos ha poi fatto riferimento alla richiesta di alcuni (come l'attacco di Dame Judi Dench) di inserire un disclaimer sulla serie per sottolineare che si tratta di una drammatizzazione e non di fatti.

"Alla fine, questa è la storia della Regina Elisabetta, questa è la storia della Famiglia Reale - raccontata in versione romanzata", ha detto Sarandos. "Alcune sono molto memorabili, altre dimenticate, a giudicare dall'attività di Google che si verifica ogni volta che lanciamo una nuova stagione. Ma sono le storie che hanno plasmato questo Paese durante i 70 anni di regno della Regina Elisabetta".

Sarandos ha quindi concluso definendo la serie come il "gioiello della corona" della piattaforma di streaming.

"All'epoca si è parlato tanto dell'ordine diretto di due stagioni per House of Cards. Ma quest'ultima ha davvero posto le basi per l'impegno di sei stagioni verso questo tipo di eccellenza che è diventato The Crown. Da quando The Crown ha debuttato nel 2016, è il gioiello della corona di Netflix, e ne siamo incredibilmente orgogliosi. So che nelle ultime due settimane si è parlato molto di The Crown. Appena la gente potrà vederla, si parlerà di quanto sia magnifica questa nuova stagione".