The Crown: la terza stagione è disponibile su Netflix

Si rinnova l'appuntamento con la serie incentrata sulla Famiglia Reale d'Inghilterra: da oggi, 17 novembre, la terza stagione di The Crown è disponibile su Netflix in tutti i paesi in cui è presente il servizio di streaming.

La grande novità di questa stagione è il passaggio di consegne tra Claire Foy e il premio Oscar Olivia Colman per il ruolo della regina e in generale il cambio totale del cast, operazione dovuta al salto temporale presente tra le due stagioni. Tra i nuovi ingressi, ricordiamo Tobias Menzies nei panni del principe Filippo d'Edimburgo; Helena Bonham Carter, che interpreterà la principessa Margaret; Erin Doherty nel ruolo della principessa Anna, una figura che verrà approfondita dallo show; Josh O'Connor, invece, è il Principe Carlo, protagonista del nuovo promo di The Crown.

Anche la terza stagione è composta da 10 episodi, i quali seguono un arco temporale di circa 8 anni, raccontando gli eventi tra il 1964 e il 1976 e mostrando come i reali inglesi si sono adattati ai cambiamenti della società in quegli anni, tra progresso scientifico e i tumulti politici. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Crown 3.



Intanto, si lavora già alla quarta stagione, in cui compariranno Lady Diana, che sarà interpretata da Emma Corrin, e la "Lady di Ferro" Margaret Thatcher, ruolo in cui è stata confermata Gillian Anderson.