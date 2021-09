The Crown, Tobias Menzies dedica il suo Emmy a Michael K. Williams: 'Ci mancherai molto'

In attesa della stagione 5 di The Crown, in cui vedremo il debutto dei nuovi Carlo e Diana, la serie Netflix sulla famiglia reale inglese ha conquistato una serie di Emmy, tra cui quello a Tobias Menzies come miglior attore non protagonista in una serie drammatica. L'interprete del principe Filippo non ha partecipato di persona alla cerimonia.

Nella sua categoria, Tobias Menzies ha superato, tra gli altri, O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale), John Lithgow (Perry Mason), oltre che il compianto Michael K. Williams, candidato per la sua interpretazione in Lovecraft Country.

Proprio al collega recentemente scomparso il neo-vincitore dell'Emmy ha voluto dedicare il suo premio. Come possiamo leggere anche in calce alla notizia, Tobias Menzies ha scritto su Twitter:

"Sono molto onorato per aver vinto l'Emmy ieri sera, molte grazie alla TV Academy e congratulazioni a tutti i miei brillanti colleghi in nomination. Ma voglio dedicare questo a Michael K. Williams, la sua interpretazione di Omar in The Wire è una delle migliori interpretazioni sullo schermo, ci mancherà moltissimo. RIP."

Michael K. Williams, morto lo scorso 6 settembre all'età di 54 anni, ha interpretato l'iconico Omar Little in The Wire dal 2002 al 2008, ma nonostante il successo della serie e il favore della critica non ha mai ricevuto una nomination agli Emmy per quel ruolo.

Tra le novità della stagione 5 di The Crown, invece, ci sarà anche Jonny Lee Miller di Trainspotting nel ruolo del premier britannico John Major.