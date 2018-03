The Crown: Tobias Menzies sarà il nuovo Principe Filippo nella terza stagione!

Quando un gigantesco servizio di streaming come Netflix non riesce a scritturare Paul Bettany per il ruolo del Principe Filippo nella terza stagione di, prende la decisione sensata di far salire a bordo Tobias Menzies.

Dopo mesi di ricerche e un problema di programmazione, Netflix e i produttori dello show hanno finalmente trovato l'uomo giusto per il lavoro, poiché la serie, acclamata dalla critica, si sposterà diversi anni nel futuro, e pertanto c'era il bisogno impellente di sostituire il cast, quello delle stagioni 1 e 2, con attori nuovi per interpretare i ruoli della Regina Elisabetta II e del resto della famiglia reale. Claire Foy passerà, come sappiamo, il testimone - anzi, la corona - a Olivia Colman.

Il casting di Menzies nei panni di Filippo è un'ottima scelta per la serie. Negli ultimi anni, lui è stato infatti uno degli attori più impegnati in ambito ​​televisivo, con una lista di crediti cinematografici lunghissima che comprende titoli come Black Mirror, Doctor Who, The Honorable Woman, The Night Manager, Game of Thrones, Catastrophe, Star Wars: Rebels (voce, ovviamente), e, naturalmente, il doppio ruolo di Jack e Frank Randall in Outlander.

Come riportato da Variety, Menzies prenderà il ruolo che è stato, finora, di Matt Smith. Helena Bonham Carter sarà al posto di Vanessa Kirby nel ruolo della principessa Margaret e, ora che lo show ha superato la sfida, difficilissima, di trovare un nuovo Principe Filippo, si presume che il resto del casting necessario per portare avanti i personaggi in tempo sarà completato presto, dal momento che le telecamere dovrebbero iniziare a girare quest'estate.

Con l'aggiunta di Menzies, The Crown ha messo in campo tre dei suoi personaggi più importanti, e ora i fan possono tranquillamente speculare su chi altro si unirà alla serie nella terza stagione.

La stagione 3 di The Crown è prevista per la fine del 2018 o l'inizio del 2019.