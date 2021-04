The Crown, il toccante omaggio di Matt Smith e Tobias Menzies al Principe Filippo

La scomparsa del Principe Filippo ha sconvolto non solo l'Inghilterra e tutte le persone che hanno sempre seguito con interesse le vicende dei reali inglesi, ma anche i protagonisti stessi di The Crown, e in particolare gli attori che hanno vestito i panni del marito di Regina Elisabetta II nella serie Netflix.

Matt Smith, che ha interpretato il Duca di Edimburgo nelle prime due stagioni, ha reso omaggio al Principe Filippo con un comunicato ufficiale diffuso da Deadline: "Vorrei porgere le mie condoglianze a Sua Maestà la Regina e alla Famiglia Reale. Il Principe Filippo era l'uomo giusto. E lui lo sapeva. 99 anni passati, ma che inning. E che stile. Grazie per il tuo servizio, vecchio mio, non sarà lo stesso senza di te."

Per quanto riguarda invece Tobias Menzies, interprete del Principe Filippo in The Crown 3 e 4, l'attore ha pubblicato il suo tributo su Twitter citando le parole del grande William Shakeaspeare. "Se so qualcosa riguardo al Duca di Edimburgo, sono abbastanza sicuro che non vorrebbe che un attore che lo ha ritratto in TV esprimesse le sue opinioni sulla sua vita, quindi lascio parlare Shakespeare: 'O mio buon vecchio, come appare in te. La costanza fedele di altri tempi...' RIP" ha scritto l'attore apparso anche in Game of Thrones.

Per altri approfondimenti, vi lasciamo a tutti gli episodi di The Crown dedicati al Principe Filippo.