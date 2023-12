The Crown, il trailer del finale è tutto per il principe William!

Alle prime foto di The Crown 6 (con Kate Middleton in abito trasparente) segue il trailer ufficiale della seconda parte della sesta stagione, pubblicato sul canale YouTube di Netflix. "L'epica conclusione della pluripremiata serie" scrive nella descrizione. "Gli episodi finali di The Crown, in arrivo il 14 dicembre [2023]".

All'inizio della clip William viene invitato a sorridere durante una foto di gruppo, nonostante egli preferisca manifestare la propria tristezza (come suggerito anche dal fischio in sottofondo).



Poco dopo, un consigliere comunica alla Regina i risultati dei sondaggi. "Dopo aver esaminato i dati, i sondaggisti hanno presentato i loro risultati. Alla domanda se la famiglia reale non avesse contatti con la gente comune, il 53% ha risposto sì". Nel frattempo Tony Blair (interpretato da Bertie Carvel) aumenta la sua popolarità come Primo Ministro del Regno Unito, col fine ultimo di "cambiare l'anima di questo Paese".

A riassumere il nuovo arco narrativo è ancora una volta la descrizione del video: "Con il Commonwealth irrevocabilmente cambiato, la regina Elisabetta II riflette sulla propria vita e sulla propria eredità, aprendo la strada ai successori Carlo e William".

In attesa della nuova parte, dove eravamo rimasti? Nel quarto episodio della sesta stagione (Aftermath, Conseguenze), la famiglia reale viene informata della morte di Diana e Dodi. Carlo la invita a tornare a Londra per partecipare al lutto, ma Elisabetta, irremovibile, sceglie di rimanere a Balmoral e non rispondere alle lettere di condoglianze. Tuttavia, l'opinione pubblica la obbliga ad accettare un funerale di Stato. A chiudere il corteo sono William e Harry.

Per rinfrescare ulteriormente la memoria in attesa dei nuovi episodi, non perdetevi la nostra recensione di The Crown 6 Parte 1, una meravigliosa perla del catalogo Netflix che sa ancora come ammaliare gli spettatori.