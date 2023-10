The Crown, il nuovo trailer svela la data d'uscita della sesta stagione!

Netflix è una delle piattaforme più utilizzate dal pubblico di massa per reperire show televisivi di qualsiasi genere. Tra alti e bassi anche le sue produzioni originali sono riuscite ad accaparrarsi l'affezione dei fan, tra queste c'è anche la serie The Crown, trasposizione della vita dei reali inglesi.

Sicuramente le vicende della famiglia reale sono da sempre seguite assiduamente anche nel mondo reale, per questo certamente non c'era bisogno di una trasposizione per il piccolo schermo per determinare il fascino e l'interesse del pubblico verso questi fatti.

Tuttavia è anche vero che ciò che negli anni è riuscito a fare The Crown, in pochi possono dire di esserci riusciti altrettanto bene. Sicuramente non è facile approcciarsi a del materiale che parte da fatti realmente accaduti, come l'incoronazione della regina Elisabetta II, o il terribile incidente di Lady Diana.

Tuttavia nel corso delle sue, ormai compiute, cinque stagioni, lo show è riuscito a trasportare molti fan addentro alla famiglia reale inglese, portandoli di rimando anche ad appassionarsi ai fatti reali.

Tutto però sta per concludersi, come dimostra il trailer appena rilasciato della sesta ed ultima stagione di The Crown, che potete vedere in calce a questa notizia.

Tra l'altro finalmente è possibile sapere quando la serie sbarcherà su Netflix, ossia il prossimo 16 novembre. Voi che ne pensate?

