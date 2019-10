The Crown: nel trailer della terza stagione "la corona non è una scelta ma un dovere"

Con una mossa a sorpresa, Netflix Japan è stato il primo canale ufficiale del colosso di streaming a pubblicare il trailer dell'attesa terza stagione di The Crown, in cui Olivia Colman sarà la regina Elisabetta II. Nel filmato, l'attrice afferma che "la corona non è una scelta ma un dovere".

Così, dopo il poster di The Crown 3 in cui compare lo slogan "il tempo passa, il dovere resta", vediamo come il materiale promozionale continui a puntare sul senso del dovere dato dal ruolo di regina del Regno Unito. Sono ormai trascorsi più di venti anni rispetto alla prima stagione, i tempi sono diversi ma i dubbi continuano a esserci, nonostante una maggior esperienza e maturità della protagonista.

Il salto temporale ha portato a un cambiamento del cast principale. Olivia Colman ha preso il posto di Claire Foy e ha dichiarato di ispirarsi alla collega per il modo in cui ha portato in scena il personaggio, ricevendo numerosi apprezzamenti. Tobias Menzies sostituirà Matt Smith nei panni del principe Filippo; Helena Bonham Carter sarà la principessa Margaret, interpretata in passato da Vanessa Kirby. Nei nuovi episodi sarà presente Camilla Parker Bowles (parte affidata a Emerald Fennell), che abbiamo potuto vedere in una foto insieme al principe Carlo (Josh O'Connor).



La terza stagione di The Crown è in arrivo su Netflix il 17 novembre.