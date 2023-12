The Crown, la vera storia di come Kate conquistò William...con un vestito

The Crown giunge alla sua definitiva conclusione con la pubblicazione su Netflix da oggi, giovedì 14 dicembre, degli ultimi episodi della stagione 6, che racconteranno gli albori dell'amore tra il principe William e Kate Middleton, rispettivamente interpretati da Ed McVey e Meg Bellamy. Galeotto fu... un vestito?

Da oggi potete godervi gli ultimi episodi dello show ma prima sarebbe utile recuperare la nostra recensione della prima parte di The Crown 6.

Nel 2002, William e Kate erano entrambi studenti alla St. Andrews University in Scozia, e l'abbigliamento della ragazza durante una sfilata di moda studentesca pare abbia attirato le attenzioni del futuro re del Regno Unito.



Pare si trattasse di un abito trasparente che nella realtà fu realizzato per meno di 50 dollari da Charlotte Todd, compagna di classe dei due studenti, per la sfilata conosciuta come The Art of Seduction. Secondo quanto dichiarato da Todd, fu una pura causalità che Kate indossasse quell'abito, lavorato a maglia e trasparente dalla parte superiore a quella inferiore. L'abito che si vede in The Crown è invece stato progettato dalla costumista Amy Roberts e da Sidonie Roberts, che hanno utilizzato un tessuto a rete marrone e dorato in uno strato, con un nastro blu in fondo e una fascia blu in alto:"Quell'abito è stato scelto deliberatamente, lo ha indossato per attirare l'attenzione di William, quell'abito non nasconde nulla" ha dichiarato Roberts.



La vicenda in The Crown è chiaramente romanzata e nella serie si punta molto l'attenzione sul tentativo di Kate di attirare l'attenzione di William.

Nel frattempo, una parata di stelle sul red carpet di The Crown ha accompagnato la première degli ultimi episodi.