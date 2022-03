The Cuphead Show, annunciata la seconda stagione: l'uscita è vicinissima!

La prima stagione di The Cuphead Show ha riscosso un grande successo di critica e di pubblico, e i fan non vedono l'ora di poter buttarsi a capofitto nei prossimi episodi: ma quando usciranno? Lo hanno svelato i creatori dello show con un messaggio sui social.

Divulgato in queste ore sui social media, il messaggio che potete trovare in calce all'articolo rivela che la seconda stagione di The Cuphead Show uscirà entro la fine dell'estate 2022. "E' ufficiale!! Più sinceri brividi e ilarità vi attendono nella seconda stagione di The Cuphead Show, che debutterà nell'estate 2022 in esclusiva su Netflix", si legge nel messaggio di Netflix sulla seconda stagione dello show. Ulteriori dettagli o filmati relativi alla stagione 2 non sono stati ancora rivelati, ma considerata la vicinanza della finestra d'uscita, i fan possono aspettarsi aggiornamenti in tal senso nell'immediato futuro.

L'uscita della seconda stagione di The Cuphead Show nel corso dell'estate imminente, inoltre, coinciderà con il lancio del tanto atteso DLC del videogame dal quale la serie tv è tratta, intitolato "The Delicious Last Course": questo contenuto aggiuntivo per Cuphead dovrebbe arrivare per tutte le piattaforme alla fine di giugno e includerà nuovi boss, livelli run-and-gun e nuovi personaggi. E chissà che alcuni di questi nuovi contenuti non finiranno con l'avere un ruolo anche nella seconda stagione di The Cuphead Show.

