The Cuphead Show, da chi è composto il cast vocale della serie Netflix?

I fan del celebre videogioco Cuphead non aspettano altro da diverso tempo. A distanza di quasi due anni dall'annuncio della serie, The Cuphead Show!, basata sul prodotto videoludico creato dai fratelli Moldenhauer nel 2017, l'uscita su Netflix è ormai imminente e fissata al 18 febbraio. Scopriamo qualcosa in più sullo show.

Cuphead è un gioco run 'n' gun, disponibile in origine per Windows e Xbox One, basato sullo stile surrealista delle opere animate degli anni '20 e '30, come quelli creati da Fleischer Studios e Walt Disney Animation Studios. In aggiunta il videogame comprende anche una gallery di strani criminali come King Dice. In altre parole, se Betty Boop e La danza degli scheletri delle Silly Simphony sono la vostra passione allora videogioco (se ancora non lo conoscete) e serie tv si riveleranno il vostro pane quotidiano.



Tuttavia The Cuphead Show! - di cui è uscito un poster ufficiale di Netflix - non includerà il cast originale del videogioco quindi scopriamo quali nomi si celano dietro le voci principali scelte per la serie tv Netflix.



Tru Valentino presterà la propria voce a Cuphead. L'attore è noto per le sue partecipazioni a titoli quali Fast and Furious Spy Racers, Psychonauts 2 e The Cookie. Il fratello di Cuphead, Mugman, avrà la voce di Frank Todaro, che ha prestato la propria voce per i doppiaggi inglesi di diversi videogame giapponesi.



Il giovane attore londinese Luke Millington-Drake sarà il Satanasso Pigliatutto (Il Diavolo), principale antagonista dello show. Joe Hanna sarà invece il celebre Nonno Bricco; Hanna è uno dei doppiatori più esperti nel mondo videoludico e ha prestato la sua voce al personaggio di James Gandolfini in Celebrity Deathmatch.

In attesa della serie godetevi il trailer di The Cuphead Show!, la nuova serie animata Netflix.