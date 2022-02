The Cuphead Show, i creatori del gioco parlano dello show Netflix: 'Omaggio agli anni '30'

Cuphead è stato uno dei titoli indie più popolari nel mondo videoludico, tant'è che Netflix ha deciso di realizzarne un adattamento con la serie cartoon The Cuphead Show: i fratelli Chad e Jared Moldenhauer di StudioMDHR, creatori del videogioco, hanno raccontato la loro esperienza come produttori esecutivi della serie Netflix che debutta oggi.

In una lunga intervista con la testata ComicBook, Chad e Jared Moldenhauer hanno parlato della serie Netflix tratta dal loro videogioco, che a sua volta era ispirato ai cartoni animati degli anni '30: "Non riusciamo ancora a realizzare l'idea di aver creato questo piccolo gioco indie che poi è esploso, fino ad arrivare ad avere una serie Netflix, è splendido!".

I fratelli Moldenhauer sono tra i produttori esecutivi di The Cuphead Show e hanno raccontato il loro pieno coinvolgimento in tutte le fasi di sviluppo della serie: "Partecipavamo alle riunioni settimanali. In quanto produttori, il nostro ruolo era di fare da guida ed assicurarci che fosse presente la visione del videogioco" ha raccontato Jared.

Lo show Netflix prende le mosse dal videogioco indie per poi espanderne l'universo narrativo, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di The Cuphead Show.

I due creatori hanno parlato anche del loro rapporto con il team creativo della serie, al quale hanno aperto le porte del mondo di Cuphead per far entrare nuove idee: "Credo che ciò che ha reso tutto più semplice sia stata la volontà di omaggiare gli anni '30. In quell'epoca non c'erano delle linee guida assolute su cosa un personaggio doveva o non doveva fare nel suo percorso. Ogni personaggio poteva interpretare ruoli diversi" ha spiegato Chad Moldenhauer.

"C'è una differenza strutturale tra i due media" ha aggiunto il fratello. "Il videogioco usa i boss e i personaggi in modo funzionale, orientato al gameplay. Così, invece, abbiamo potuto aprire altri nuovi percorsi, interrogandoci su chi sarebbero potuti diventare e che cosa avrebbero potuto fare sull'Isola Calamaio".

La serie di Cuphead dà per la prima volta una voce ai personaggi ideati dai due fratelli, che non hanno partecipato alla definizione del cast vocale di The Cuphead Show, ma anche in questo caso hanno contribuito con le loro indicazioni: "Avevamo delle idee su come dovevano 'suonare' le voci dei personaggi chiave" hanno raccontato a ComicBook. "Volevamo rimanere vicini allo stile degli anni '30. Nei cartoni animati di quel periodo, i personaggi avevano una voce molto nasale. Nei film, invece, si parlava molto velocemente. Avevamo in mente il tono e l'intensità e sono stati molto bravi nell'interpretazione".



La serie di Cuphead è da oggi disponibile in streaming su Netflix.