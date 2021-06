The Cuphead Show, c'è King Dice nella prima clip della serie Netflix!

C'è grande curiosità intorno a The Cuphead Show: il videogioco uscito nel 2017 sembrava effettivamente perfetto per una trasposizione che ne valorizzasse il più possibile lo straordinario lavoro fatto sulla grafica e le animazioni. Netflix ha risposto presente e oggi, finalmente, ci mostra i primi risultati dell'operazione.

A dirla tutta, già qualche tempo fa Netflix aveva rilasciato alcune immagini tratte da The Cuphead Show: durante la Geeked Week, però, la piattaforma streaming ci ha concesso uno sguardo alla prima clip tratta dalla serie, permettendoci di incontrare nuovamente uno dei boss più temibili del gioco, quel Dice King che tanto ha fatto penare i gamer di tutto il mondo.

Braccio destro del diavolo e gestore del casino, Dice King si presenta a noi in questo filmato come un modello Cab Calloway, salutandoci con la voce del suo nuovo doppiatore ufficiale Wayne Brady (che i fan ricorderanno principalmente per il ruolo del fratello di Barney, James Stinson, in How I Met Your Mother).

La clip non ci rivela altro, ma è sicuramente abbastanza per poter azzardare un giudizio assolutamente positivo sulla qualità delle animazioni e sullo stile assolutamente fedele ai cartoon di inizio secolo scorso che hanno fatto da fonte d'ispirazione al noto videogame. Quali sono le vostre impressioni? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate i primi dettagli sulla storia di The Cuphead Show.