The Cuphead Show: Netflix svela il trailer ufficiale e la data d'uscita!

A parecchi mesi di distanza dalla pubblicazione del poster ufficiale di The Cuphead Show, il servizio di streaming on demand Netflix ha svelato a sorpresa il primo trailer e la data d'uscita della serie tv animata tratta dall'omonimo popolarissimo videogame.

Basata sul pluripremiato videogioco, The Cuphead Show! segue le disavventure uniche dell'adorabile e impulsivo furfante Cuphead e del suo cauto ma facilmente influenzabile fratello Mugman: come si vede nel trailer, la serie arriverà sul servizio di streaming on demand Netflix a partire dal 18 febbraio prossimo, quando tutti gli episodi saranno disponibili per gli abbonati alla piattaforma. Nell'attesa, potete unirvi a Cuphead e a Mugman in una nuova avventura disponibile nel link che trovate in basso nella sezione della fonte.

The Cuphead Show non è la prima serie tv che Netflix realizza a partire dal mondo dei videogame: tra i precedessori più celebri non si può non citare The Witcher con Henry Cavill, al quale seguirà anche lo spin-off prequel The Witcher: Blood Origin, ma anche l'acclamata serie animata di Arcane ispirata a League of Legends. Prossimamente, inoltre, arriveranno sempre sulla piattaforma anche la serie tv di Resident Evil e quella dedicata al franchise di Assassin's Creed, grazie ad una partnership tra Netflix e Ubisoft.

Quale serie attendete di più? E cosa ve ne pare del trailer di Cuphead? Ditecelo nei commenti!