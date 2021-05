The Cuphead Show: novità in arrivo alla Geeked Week di Netflix

Come vi abbiamo già anticipato, nei prossimo giorni si svolgerà la Geeked Week, un evento organizzato da Netflix in cui verranno condivise tutte le ultime novità della celebre piattaforma streaming relative alla cultura geek. Tra queste, probabilmente, ci saranno anche delle anticipazioni su The Cuphead Show.

La serie tratta dal celebre videogioco che ricorda che ricorda i cartoni animati Flesicher degli anni '30 è stata annunciata nel 2019, e a quanto pare dal 7 all'11 giugno ne scopriremo finalmente di più. Infatti fino ad ora, su The Cuphead Show abbiamo avuto modo di vedere solo un breve teaser lo scorso anno e da allora le notizie in merito a questa produzione si sono quasi totalmente assopite.

Ancora non si sa bene quale formato avrà questo evento ma avremo un'occasione di scoprire come il colosso dello streaming deciderà di muoversi nei prossimi anni. Chiaramente The Cuphead Show non è la prima serie tratta da videogames di grande successo prodotta da Netfllix. Esempi celebri ne sono The Witcher con Henry Cavill che si mostrerà con la sua seconda stagione proprio alla Geeked Week. Tra questi annoveriamo poi anche Resident Evil: Infinite Darkness che sarà disponibile in contemporanea mondiale dal prossimo 8 luglio. Insomma, un catalogo sempre più ricco. Tra l'altro in molti sperano che Apex Legends presto potrà diventare una serie tv, magari proprio su Netflix, chi può dirlo?