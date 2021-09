The Cuphead Show, nuovo poster ufficiale: la serie arriverà 'presto' su Netflix!

Dopo aver pubblicato la prima clip di The Cuphead Show dedicata al mitico King Dice quest'estate in occasione della Geeked Weekd, Netflix è tornata ad anticipare la serie animata tratta dal celebre videogioco creato da Chad e Jared Moldenhauer con un nuovo poster ufficiale.

L'immagine mostra Cuphead e Mugman mentre camminano allegramente per una strada di campagna, probabilmente ignari del fatto che stanno per affrontare la boss fight 'Floral Fury', ma ciò che salta di più all'occhio è la scritta "coming soon" in alto a destra del poster. La data di uscita dello show infatti non è ancora stata rivelata, ma a quanto pare sembra che il suo arrivo su Netflix sia sempre più vicino.

Nello show, creato dagli ideatori del fantastico videogame originale di StudioMDHR e composto da puntate della durata di 10 minuti, Cuphead e Mugman sono una coppia di energici e litigiosi fratelli che decidono di intraprendere una una serie di folli e pericolose avventure attraverso le Isole Calamaio dopo aver stretto un patto col diavolo, noto nella traduzione italiana come Satanasso Pigliatutto.

Voi che aspettative avete nei confronti di questo adattamento? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti. Intanto, gli appassionati del videogioco originale restano in attesa del DLC Cuphead: The Delicious Last Course.