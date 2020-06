The Cuphead Show, le prime immagini della serie Netflix tratta dal celebre videogame!

Non c'è ancora una data ufficiale per l'uscita, ma Netflix ha condiviso su Twitter le prime anticipazioni su The Cuphead Show, la serie animata in questi giorni presentata al Festival di Annecy basata sul videogame creato da Chad e Jared Moldenhauer.

Il tweet, che si può vedere anche in calce alla news, mostra un filmato di circa 40 secondi, nello stile dei Fleischer Studios, in cui si può dare un'occhiata alle prime concept art dei personaggi di Cuphead e Mugman e alle prime animazioni. Non mancano poi le testimonianze degli autori e le prime presentazioni dei doppiatori.

Tru Valentino presterà la voce a Cuphead, il protagonista, mentre Frank Todaro doppierà suo fratello Mugman.

"Reinterpretare lo stile Fleischer con questi fratelli così affini sarà un'esperienza piuttosto nuova e stimolante" ha dichiarato CJ Kettler, produttore esecutivo di King Features. Chi ha giocato a Cuphead ha già una certa familiarità con i personaggi, ma Netflix promette che la serie animata "si espanderà nel mondo di Cuphead". Secondo la prima descrizione del gigante dello streaming, The Cuphead Show "segue le disavventure dell'impulsivo Cuphead e del più prudente, ma facilmente influenzabile fratello Mugman. Nel corso delle loro disavventure nella loro surreale casa delle Inkwell Isles, si difenderanno e sosterranno l'un l'altro."

In attesa dell'uscita in streaming su Netflix, ecco un riepilogo di tutto ciò che sappiamo su The Cuphead Show.