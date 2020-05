The Cuphead Show, la serie animata Netflix debutterà al Festival di Annecy: i dettagli

È da poche ore uscito parte del programma che andrà a formare il prossimo Annecy Animation Festival, forse la più importante manifestazione al mondo dedicata all'animazione, e tra i vari titoli che saranno presentati all'evento ci sarà anche l'annunciato e attesissimo The Cuphead Show targato Netflix.

La serie animata è creata da Chad e Jared Moldenhauer, gli ideatori del fantastico videogioco originale, e intervistato tempo fa da IGN il primo dei due fratelli ha dichiarato sullo stile animato: "Non ci lavoreremo noi all'animazione, altrimenti non uscirebbe mai", scherza il creatore: "L'obiettivo attuale è quello di restare il più lontani possibile dall'animazione guidata dal computer. L'idea è quella che ogni frame venga disegnato a mano, anche se non su carta. Sarà disegnato a mano ma digitalmente. In Tradigital".

Approfondendo poi i toni da commedia annunciati da Netflix, i fratelli Moldenhaur hanno anche specificato: "È sicuramente un prodotto adatto ai bambini ma anche ricco di battute e idee che gli adulti trovano divertenti e che richiamano l'attenzione di un ampio pubblico. Possiamo assicurarvi che gli showrunner della serie stanno mirando allo stesso tipo di atmosfere viste nel videogioco. Prenderanno quelle idee e le espanderanno".



Sulla trama, poi, Chad Moldenhauer ha rivelato che l'interessante The Cuphead Show non sarà un re-tell del videogioco, il che significa che non vedremo Cuphead e il fratello Mugman alle prese con il patto stipulato con il Diavolo o almeno non nel modo narrato nell'opera originale: "Onestamente non conosciamo ancora la trama ma posso dirvi che non sarà un re-tell del videogioco. Si esploreranno molte più cose, dinamiche e vicende, e non soltanto la disavventura dei fratelli con il Diavolo".



A tal proposito, Jared Moldenhauer ha inoltre aggiunto: "Il videogioco ha raccontato la sua storia, mentre la serie racconterà la proprio, nuova e originale. Vedetelo come il cartone di Topolino: in ogni episodio, il protagonista è un pilota, un venditore di hot dog o un musicista. Non c'è proprio l'intenzione che il videogioco e il cartoon debbano seguire la stessa storyline".



Cosa ne pensate?