The Curious Creations of Christine McConnell: su Netflix il nuovo show di cucina horror

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale di un nuovo show originale, The Curious Creations of Christine McConnell, incentrato sulla cucina horror e in procinto di essere pubblicato sulla celebre piattaforma streaming proprio nel periodo antecedente alla festa di Halloween di fine ottobre. Ora grazie al video potete scoprire qualcosa in più.

Christine McConnell, artista/chef di talento diventata una star grazie a Instagram e ai suoi prodotti horror da forno, vi apre le porte della sua terrificante ma deliziosa casa per creare dolcetti e decorazioni inquietanti con l'aiuto della sua variopinta collezione di creature.

La serie vede come protagonisti Christine McConnell, Mick Ignis, Adam Mayfield, Michael Oosterom e Colleen Smith. I produttori esecutivi sono Brian Henson, Vince Raisa, Kirk R. Thatcher e il co-produttore Marius Vilunas.

Tutti gli episodi di The Curios Creations of Christine McConnell saranno disponibili su Netflix dal 12 ottobre.

Per lo show si tratta della prima stagione in assoluto e il debutto su Netflix, in preparazione ad Halloween, è un banco di prova molto importante.

Lo show porta alla ribalta le terrificanti e creative ricette di Christine McConnell.