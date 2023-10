The Curse, Emma Stone alle prese con una maledizione nel trailer ufficiale della serie A24

Il termine di settembre ci aveva lasciato in sospeso con un assaggio di un minuto di trailer per The Curse, nuova serie che vede Emma Stone protagonista insieme a Nathan Fielder. Ma ora ne arriva un altro, decisamente più lungo e intricato! Parliamone insieme.

"Non esiste una città perfetta. Ma questa città mi è molto vicina", afferma il personaggio di Emma Stone all'inizio del trailer. "Ecco perché siamo fieri di chiamare Española la mia casa", aggiunge poi, rivelando di essere in (o almeno quello che sembra essere) un armadio, mentre registra le sue 'battute', i suoi slogan.

Ma dopo questo inizio promettente, arriva la ragione per cui la serie s'intitola "The Curse". Dopo che il protagonista maschile finge di dare cento dollari ad una bambina per un puro atto di gentilezza, se li riprende, e il tutto viene registrato. Oltre al gesto, c'è un elemento che fa raggelare il sangue alla protagonista femminile: la bambina, con fare molto serie, dice all'uomo "ti maledico".

Quando esce the Curse? Prestissimo. Pensate che i primi tre episodi sono stati presentati in anteprima al New York Film Festival proprio oggi. Tuttavia, lo show sarà disponibile in streaming a partire dal 10 Novembre su Paramount+, mentre sarà disponibile su Showtime il 12. Vedrete The Curse? Siete curiosi di questa nuova serie? Lasciateci un commento per farci sapere la vostra!