The Curse, Quando esce la nuova serie tv con Emma Stone? Tutto quello che sappiamo

Dopo l'arrivo del primo trailer di The Curse, cerchiamo di fare il punto su tutto quello che sappiamo della nuova serie limitata che vedrà il ritorno sul piccolo schermo di Emma Stone, a cinque anni di distanza dalla sua partecipazione a Maniac di Netflix. La serie è prodotta dalla casa di produzione indipendente A24, celebre per i suoi horror.

Nello show, i novelli sposi Asher e Whitney, interpretati da Nathan Fielder e dalla Stone, stanno cercando di concepire un figlio mentre recitano in un nuovo reality dedicato al miglioramento delle case di quelli che si incontrano su vari canali televisivi oggi. Le loro vite vengono interrotte da una maledizione che causa problemi sia nella loro relazione che durante le riprese.

Nonostante sia il nome più importante legato al progetto, la Stone appare solo in due episodi. Fielder recita in The Curse insieme a Benny Safdie (Oppenheimer), che interpreta Dougie, il produttore dello show di Asher e Whitney. Tra le guest star figurano Barkhad Abdi (Captain Phillips), Corbin Bernsen (Kiss Kiss Bang Bang) e Constance Shulman (Orange Is the New Black).

Questo 2023 è un anno ricchissimo per Emma Stone. L'abbiamo vista nel film Povere creature! che ha vinto il Leone d'Oro 2023 alla Mostra di Venezia, e tornerà a recitare per Yorgos Lanthimos nel film AND, le cui riprese si sono già concluse e dovrebbe uscire tra non molto. Povere creature! uscirà a fine gennaio in Italia.

I primi tre episodi di The Curse saranno presentati in anteprima al New York Film Festival il 12 ottobre. Secondo The Hollywood Reporter, la serie inizierà a essere trasmessa in streaming su Paramount+ per gli abbonati a Showtime il 10 novembre, prima di essere disponibile su Showtime il 12 novembre successivo.

Le star della serie Safdie e Fielder hanno scritto e creato insieme The Curse. Secondo IMDB, anche Carrie Kemper, che ha scritto episodi di Beef - Lo scontro, Silicon Valley e The Office, ha contribuito alla stesura di alcuni episodi. Safdie, Fielder, Stone, Dave McCary, Ali Herting, Ravi Nandan, Alli Reich, Joshua Bachove, Ronald Bronstein e Josh Safdie sono tutti anche produttori esecutivi dello show.