The Curse: Showtime dà il via libera al pilot scritto dai Safdie Brothers e Nathan Fielder

Secondo quanto riportato da Deadline, Showtime Networks ha dato ufficialmente il via libera alla realizzazione di un episodio pilota di una potenziale serie comedy intitolata The Curse, scritta da Safdie Brothers insieme a Nathan Fielder.

Scritta da Fielder e Benny Safdie e con protagonista lo stesso Benny Safdie, The Curse esplorerà il modo in cui una sospetta maledizione può interferire e sgretolare la relazione di una coppia appena sposata che è anche protagonista di Flipanthropy, un problematico show di HGTV. Fielder interpreterà il marito della coppia, mentre Safdie avrà il ruolo del produttore dello show di HGTV. Tra le ispirazioni per la serie non sono stati fatti nomi di eventi reali, anche se tale descrizione riporta alla mente Tarek El Moussa e Christina Anstead, star del popolare Flip or Flop, il cui matrimonio andò in frantumi dopo che il successo del loro show li rese famosi.

Fielder, Benny Safdie e Josh Safdie saranno i produttori esecutivi del pilot prodotto da Showtime. Il progetto sarebbe stato scelto in base al fatto che i due sarebbero stati coinvolti anche come registi, ma Deadline riporta che il duo non dirigerà il pilot.

I Safdie Brothers sono reduci dall'incredibile successo di Diamanti grezzi, film che è valso l'Independent Spirit Award ai due come registi e ad Adam Sandler come miglior attore, nonché il National Board of Review per la sceneggiatura ai due fratelli; il film è stato tuttavia snobbato all'ultima edizione degli Oscar. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Diamanti grezzi, disponibile per la visione su Netflix. Vi rimandiamo anche a uno speciale dedicato al cinema "sporco" dei due fratelli.

Fielder è noto per essere il creatore di Nathan for You ed è stato nominato agli Emmy e ai DGA Awards per il suo lavoro in coppia con Sacha Baron Cohen su Who Is America?, serie andata in onda sempre su Showtime. Ha lavorato anche su Jon Benjamin Has a Van and Important Things with Demetri Martin, mentre come attore è apparso in he Disaster Artist, Transparent e Drunk History.