The CW, accordo vicino: Nexstar sta per ottenere il controllo di maggioranza del network

Secondo un nuovo report dell'ultim'ora, Nexstar Media Group Inc. sarebbe vicinissima ad un accordo per acquisire il controllo di maggioranza del network televisivo The CW. La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal qualche ora fa, sottolineando che Nexstar acquisirebbe il 75% della proprietà di The CW.

In questo modo gli attuali proprietari del network, Paramount e Warner Bros. Discovery, manterrebbero il 12,5%.

Nel caso l'accordo dovesse essere ufficializzato, presumibilmente nelle prossime settimane, Nexstar si farebbe carico di 'una parte significativa' delle attuali perdite della rete, che potrebbero superare i 100 milioni di dollari.



Naturalmente bisogna cercare di capire che impatto potrebbe avere quest'acquisizione sulla programmazione di The CW. Nexstar potrebbe acquisire show da produttori esterni e dirigersi verso un target più maturo.



Warner Bros. e CBS dovrebbero continuare a creare contenuti per la rete e continuerebbero a trattenere le entrate derivanti dalle licenze che si riferiscono ad accordi preesistenti con servizi di streaming e distributori globali, come l'accordo con Netflix. The CW ha rassicurato i fan sull'Arrowverse e naturalmente, con i palinsesti per il 2022 già programmati è difficile credere che gli spettatori possano ritrovarsi con dei cambiamenti radicali nel breve periodo.



Nel frattempo ha fatto scalpore la cancellazione di Batwoman e altre serie su The CW nelle ultime settimane.