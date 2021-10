The CW aggiunge al suo catalogo diverse serie Internazionali: c'è anche Leonardo!

Recentemente The CW ha aggiunto Professionals al suo catalogo. Il canale statunitense si sta rinnovando, acquisendo tantissime serie molto diverse da quelle che offre in genere. In particolare spiccano due nuovi arrivi internazionali nel suo elenco: si tratta di Leonardo e Bump.

Il primo è un dramma in costume italiano composto da otto episodi che segue le vicende di da Vinci. Leonardo è una delle serie storiche della RAI, e ha avuto un discreto successo, potendo contare su un grande cast composto da Aidan Turner nel ruolo del protagonista, Freddie Highmore nei panni di Stefano Giraldi e Matilda de Angelis come Caterina da Cremona. La serie segue la nascita e crescita del genio di da Vinci, svelando l'enigma di questo uomo straordinario attraverso una storia mai raccontata di mistero e passione.

La seconda è una commedia drammatica australiana intitolata Bump. Qui seguiamo Oly, una diciassettenne con un piano decennale per una vita perfetta. Un piano che potrebbe funzionare se non fosse per il fatto che... Oly resta incinta di Santi, che non è il suo ragazzo, ma il figlio della cotta di lavoro di sua madre. I genitori dei due lavorano entrambi a scuola, e questo renderà il tutto ancora più complicato.

Due aggiunte molto interessanti, che allungano la lista di arrivi internazionali e non, che conta anche serie come il thriller con Patrick Dempsey Diavoli, Wellington Paranormal, lo spin-off di What We Do in the Shadows e il dramma soprannaturale Coroner.