The CW annuncia la programmazione per il prossimo autunno

Gli show che andranno in onda il prossimo autunno su The CW sono stati annunciati: la line-up è di tutto rispetto, tra spostamenti, novità e qualche sicuramente gradito ritorno.

Si comincia di lunedì con uno degli show più attesi di quest'anno: la serie su Batwoman (8:00-9:00 pm ET/PT) con Ruby Rose, della quale è stato da poco rilasciato il primo trailer ufficiale. A seguire troviamo Supergirl (9:00-10:00 pm ET/PT). Il martedì si apre con All American (8:00-9:00 pm ET/PT) e si conclude con Black Lightning (8:00-9:00 pm ET/PT).

La programmazione del mercoledì sera prevederà invece due dei capisaldi dell'Arrowverse: si parte con Flash (8:00-9:00 pm ET/PT) e si chiude con Arrow (9:00-10:00 pm ET/PT). Le due serie, a breve, si incroceranno nell'attesissimo crossover Crisi sulle Terre Infinite. Il giovedì comincia con Riverdale (8:00-9:00 pm ET/PT) e finisce con Nancy Drew (9:00-10:00 pm ET/PT).

In chiusura di settimana arriva, invece, un attesissimo reboot: si tratta di Charmed (8:00-9:00), remake della serie con Rose McGowan conosciuta in Italia, qualche anno fa, come Streghe. Segue Dynasty (9:00-10:00 ET/PT) a concludere la settimana di The CW.

Nell'annunciare la futura programmazione, il presidente di The CW Mark Pedowitz si è detto soddisfatto e fiducioso che la rete possa continuare a crescere ed affermarsi nel panorama televisivo.