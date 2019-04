The CW annuncia ufficialmente il rinnovo di ben quattordici serie, è record

Cos'hanno in comune The 100, All American, In The Dark e Roswell, New Mexico? Che sono tutte serie televisive prodotte dal network The CW, e che stando a quanto riportato da Deadline nelle scorse ore sono state tutte rinnovate ufficialmente per nuove stagioni.

La vera notizia però è che la rete, con questo maxi rinnovo, ha appena confermato per la stagione 2019-2020 la bellezza di quattordici serie televisive, una cifra record per il network che supera quella dei dodici rinnovi per la stagione 2018-2019.

E' la prima volta che The CW rinnova contemporaneamente tutti i suoi programmi, strategia che gli ha permesso di superare anche i numeri della NBC, ad esempio, dato che il rivale ha rinnovato "solo" tredici serie.

"Mentre iniziamo a pianificare la stagione 2019-2020, siamo entusiasti di avere questo elenco di 14 serie eccezionalmente creative e distintive, inclusi tutti i cinque spettacoli del primo anno, come base su cui continuare a costruire il futuro multipiattaforma di The CW", ha dichiarato Mark Pedowitz, Presidente, The CW. "Uno dei nostri primi obiettivi chiave a lungo termine è stato quello di aggiungere continuamente più programmi originali tutto l'anno, specialmente nel mid-seasons e in estate, e con questi spettacoli la prossima stagione su The CW si preannuncia come il nostro programma più robusto di sempre."

Tra le serie rinnovate, oltre a quelle sopracitate, figurano anche Charmed, Legacy, Arrow (Stagione 8), Black Lightning (Stagione 3), DC'S Legends Of Tomorrow (Stagione 5), Dynasty (Stagione 3), The Flash (Stagione 6), Riverdale (Stagione 4), Supergirl (Stagione 5) e Supernatural (Stagione 15).

Le date di uscita di ciascuna stagione verranno comunicate in un secondo momento.

