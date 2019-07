The CW annuncia Warigami, samurai-drama con Emily Piggford

The CW mette momentaneamente da parte l'Arrowverse per dedicarsi ad un progetto diverso: si tratta di Warigami, una serie a tema samurai che l'emittente produrrà insieme al network canadese CBC.

La serie sarà composta da episodi della durata di dieci minuti e nel cast è già stata annunciata Emily Piggford, già nota per la sua partecipazione a The Girlfriend Experience, insieme a Kai Bradbury (The Terror), Akiel Julien (The Next Step), Miho Suzuki (Colossal) e David Hewlett (Stargate: Atlantis) Creatore della serie è Eddie Kim, mentre dietro la macchina da presa trovremo Jason Lapeyre. Showrunner sarà invece Andrew Allen.

La sinossi della serie è la seguente: Wendy Ohata (interpretata da Piggford) scopre di avere un fratello gemello, di essere una kami-jin (una discendente di un'antica dinastia giapponese i cui membri hanno il potere di trasformare la carta in un'arma letale) e che un secondo kami-jin le sta dando la caccia con l'intenzione di eliminarla, per ragioni a lei ancora ignote.

La serie dovrebbe andare in onda il prossimo 12 luglio su CBC Gem, piattaforma digitale della rete canadese, mentre non sono ancora stati rilasciati dettagli riguardo a quale sarà il periodo in cui Warigami sarà inserita nella già folta programmazione di The CW.