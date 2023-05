The CW ha cancellato il live-action de Le Superchicche e lo spin-off di Arrow su Diggle

La serie in live-action de Le Superchicche non era partita benissimo, dato che fin dalle prime immagini dal set era stato inondato dalle polemiche dei fan. Tuttavia, sembrava che le riprese aggiuntive avessero risolto i problemi, ma ieri la doccia fredda: The CW ha cancellato lo show insieme ad altri progetti che erano in sviluppo da diverso tempo.

Infatti, insieme alla serie live-action de Le Superchicche, The CW ha cancellato anche lo spin-off di Arrow Justice U, incentrato sul personaggio di John Diggle interpretato da David Ramsey; il network ha poi interrotto i lavori sulla rivisitazione al femminile di Zorro curata da Robert Rodriguez e sull'adattamento di Jake Chang della Archie Comics. "Li abbiamo già restituiti ai rispettivi studios", ha dichiarato Brad Schwartz, presidente del settore intrattenimento di The CW, "quindi sono liberi di svilupparli e venderli ovunque".

Nell'agosto del 2020 era stato annunciato che The CW stava sviluppando un adattamento live-action di The Powerpuff Girls di Cartoon Network, noto in Italia come Le Superchicche, con l'ordine per il pilot arrivato nel febbraio del 2021. Intitolato semplicemente Powerpuff, questo reboot per adulti avrebbe dovuto avere come protagonisti Chloe Bennett nel ruolo di Blossom, Dove Cameron nel ruolo di Bubbles, Yana Perrault nel ruolo di Buttercup e Donald Faison nel ruolo del Professor Utonium.

Tuttavia, nel maggio del 2021, è emerso che l'episodio pilota delle Superchicche non era stato ordinato come serie, anche se The CW aveva ancora in programma di rielaborare il progetto con lo stesso team creativo e lo stesso cast.

Nello stesso periodo, la sceneggiatura dell'episodio pilota è trapelata online e molti fan del cartone animato originale hanno espresso il loro disappunto per la direzione che stava prendendo la rivisitazione live-action. Chloe Bennett è quindi uscita dal progetto successivamente. Nonostante ciò, a luglio 2022 Le Superchicche era ancora in sviluppo presso il network.

Nel gennaio 2022, The CW aveva messo in cantiere la serie reboot di Robert e Rebecca Rodriguez dedicata a Zorro, precedentemente in fase di sviluppo presso la NBC. Poi, nel giugno 2022, The CW ha iniziato a sviluppare Jake Chang, serie live-action basata sull'omonimo personaggio dei fumetti Archie Comics. Jake Chang sarebbe stato uno show indipendente, senza legami con Riverdale, l'altro adattamento dei fumetti Archie di The CW.

Adesso, tutti questi progetti non vedranno mai la luce. Almeno non su The CW.