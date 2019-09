The CW ha in cantiere una serie sequel di Dark Shadows

Dark Shadows non ha bisogno di presentazioni: la soap opera dalle tinte gotiche nata nel 1966 dalla geniale mente di Dan Curtis ha mantenuto intatto il suo fascino nonostante i tanti anni trascorsi, tanto da ispirare più di un tentativo di riportarla in auge.

Ricordiamo ad esempio i riadattamenti del 1995 e del 2005 ad opera dello stesso Curtis, così come il film del 2011 diretto da Tim Burton con protagonisti Johnny Depp, Eva Green, Chloe Grace Moretz e Bella Heathcote.

The CW sembra ora essere intenzionata a tentare l'inedita via del seguito. La serie che il network sta mettendo in cantiere sarà infatti ambientata durante i giorni nostri e dovrebbe riallacciarsi direttamente alle vicende narrate nell'originale del '66. Il titolo sarà Dark Shadows: Reincarnation e sarà Mark B. Perry ad occuparsi della scrittura del pilot. Perry sarà anche produttore esecutivo al fianco di un team composto da Michael Helfant, Bradley Gallo, Tracy Mercer, Tracy Curtis e Cathy Curtis.

Protagonista della serie sarà ancora una volta la famiglia Collins di Collinsport, con il suo carico di misterioso fascino, personaggi ambigui, segreti e maledizioni ultracentenarie. Ancora troppo presto è invece per avere indicazioni riguardo il cast: la curiosità è ovviamente indirizzata verso il nome del futuro interprete del vampiro Barnabas Collins, ruolo che fu di Jonathan Frid prima e di Johnny Depp poi.