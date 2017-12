The CW conferma che Colton Haynes parteciperà ad un breve arco narrativo di Arrow 6!

Solo due giorni faaveva lasciato intendere che Colton Haynes sarebbe presto tornato sul set di, ma nelle ultime oreha confermato che il personaggio parteciperà ad un impreciso numero di episodi della sesta stagione del serial, il cui ritorno è attualmente previsto per il mese di gennaio.

Attenzione possibile Spoiler

Allievo prediletto di Green Arrow, quantomeno nei comics, Roy Harper/Arsenal è stato uno dei personaggi principali delle prime tre stagioni di Arrow, durante le quali, il ragazzo, ha subito una profonda evoluzione che da teppistello di strada l’ha trasformato in un vigilante dedito alla lotta al crimine. Nei panni dell’originale Arrow, Oliver Queen ha infatti cambiato la vita del giovane, che al momento opportuno ha voluto ripagarlo addossandosi le “colpe” dei giustiziere di Star City.



Dopo essersi rivelato al mondo come il primo Arrow ed aver finto la propria morte, Roy ha però dovuto lasciare la città ed il set di Arrow, per poi tornarvi per un solo episodio nel corso della quarta stagione del serial. Fortunatamente, il fanfavorite tornerà a spalleggiare molto presto il proprio mentore, almeno per qualche tempo.



Intervistati sull’argomento, i produttori esecutivi Marc Guggenheim e Wendy Mericle hanno rivelato che il suo ritorno potrebbe però avere delle importanti implicazioni per il personaggio di Thea Queen, che solo qualche episodio fa si è risvegliata dal lungo coma in cui versava dopo l’esplosivo finale della scorsa stagione.



“Siamo lieti di annunciare che quest’anno Colton Haynes riprenderà il ruolo di Roy Harper per un breve arco narrativo di Arrow. Roy è richiamato a Star City per aiutare a risolvere una questione importante che mette il team in grave pericolo. La sua breve visita avrà sviluppi sorprendenti quando si imbatterà in Thea, scatenando un cambiamento nelle vite di entrambi che potrebbe avere conseguenze durature…”



Queste parole potrebbe suggerire un definitivo abbandono di Thea Queen e della sua attrice Wylla Holland, che già lo scorso anno aveva chiesto alla produzione di poter partecipare ad un ridotto numero di episodi. Ora che si è lasciata alla spalle la vita del supereroe e le vesti di Speedy, la giovane sorella di Oliver Queen darà finalmente un futuro alla travagliata storia d’amore intrecciata a suo tempo con Roy Harper?