The CW, enormi tagli in vista: cosa accadrà all'Arrowverse?

L'Arrowverse è morto? questa è il quesito che attanaglia ormai da qualche tempo i fan di questo universo condiviso e la domanda si è fatta sempre più insistente a seguito dei corposi tagli a cui sarebbe pronta la CW.

Secondo quanto riferito, l'emittente avrebbe l'intenzione di dimezzare i suoi show, passando dalle 11 produzioni attuali, alle appena 5 previste per la stagione televisiva 2022-2023. Ricordiamo che questi tagli sarebbero dovuti allo smembramento del network voluto da WarnerMedia e Paramount hanno venduto il 75% della rete a Nexstar, facendo segnare un numero record di cancellazioni per l'anno in corso.

Stando alle parole riportate da The Hollywood Reporter, la nuova azienda che detiene la maggioranza delle azioni vorrebbe dirigere la propria attenzione verso produzioni più redditizie, modificando di fatto anche il target di riferimento.

Brad Schwartz, il nuovo presidente dell'intrattenimento dell'emittente, nei mesi scorsi aveva già espresso i suoi dubbi sul mantenimento di molte delle serie targate DC e ora, questo nuovo rapporto sembra anticipare il peggio. Dopo l'ondata di cancellazioni CW dei mesi scorsi, la rete sembra pronta a salutare molti degli show più acclamati. Staremo a vedere nei prossimi giorni come andranno le cose ma, l'Arrowverse non è mai sembrato più in bilico di così.