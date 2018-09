The Cw: Felicity Smoak si presenta completamente diversa nell'ultima puntata della serie

The Cw ha rilasciato nuove foto dell’episodio del prossimo mese di Arrow, 'Inmate4587'. Le foto, mostrano i nuovi costumi che alcuni membri del 'Team Arrow' avranno nella serie. In particolare, Felicity Smoak(Emily Bett Rickards) avrà un look completamente diverso, con capelli rosa accesso e vari piercing sul corpo.

Anche se è ancora troppo presto per dirlo c’è una possibilità che i nuovi capelli di Felicity siano in realtà un travestimento, probabilmente un modo per proteggersi ora che Oliver Queen(Stephen Amell) è in prigione e Ricardo Diaz(Kirk Acevedo) sta ancora controllando la città di Star City.

''Gli scrittori hanno una visione molto chiara di ciò che vogliono in questa settima stagione'' ha dichiarato Amell in una recente intervista. I fan si sono allarmati quando hanno visto una promo video in cui Felicity appare ferita alla fronte, mentre era impegnata in un combattimento con un personaggio sconosciuto, usando una padella!

La premiere della settima stagione di Arrow, debutterà lunedì 15 ottobre. Fateci sapere, cosa ne pensate del nuovo look di Felicity?