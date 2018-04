The CW festeggia il ritorno di Supergirl rilasciando un set di foto e uno splendido poster

Ora che la terza stagione di Legends of Tomorrow si è conclusa, la Ragazza d’Acciaio è libera di tornare a occupare il proprio slot orario nel palinsesto settimanale della rete The CW. A tal proposito, il network ha pubblicato un set di foto tratte dalla puntata che andrà in onda tra due settimane siete pronti per il grande ritorno di Supergirl?

La più importante novità anticipate dalle foto visionabili di seguito è senza dubbio il nuovo costume di Mon-El (Chris Wood), che abbiamo già potuto ammirare nel trailer diffuso mesi or sono e negli scatti emersi in rete soltanto ieri mattina. Mentre il personaggio, nel corso della stagione corrente, ha indossato principalmente l’uniforme nera della Legione dei Super-Eroi, questo costume si adatta meglio alle sue origini fumettistiche e difatti somiglia tanto alla propria controparte cartacea: il supereroe daxamita noto come Valor.



Le foto suggeriscono poi che Myr'nn J'onnz (Carl Lumbly), padre marziano di J'onn J'onnz (David Harewood), introdotto nella stagione corrente, avrà un ruolo più ampio, mentre l’agente Winn Schott (Jeremy Jordan) avrà un conflitto con un altro componente del DEO, Agent Demos (Curtis Lum), e addirittura arriverà a puntargli contro una pistola. Dal momento che Myr'nn J'onnz provocherà involontariamente dei forti disturbi psichici, è probabile che il ragazzo agisca sotto l’influenza del marziano, ma questo non esclude la possibilità che Winn possa compiere qualcosa di irreparabile.

Di seguito vi proponiamo la sinossi ufficiale dell’episodio intitolato “In Search of Lost Time”, ricordandovi che questo verrà trasmesso il 23 aprile.



“Quando Myr’nn (la guest star Carl Lumbly) provoca involontariamente dei disturbi psichici al DEO, Supergirl (Melissa Benoist) deve collaborare con J’onn (David Harewood) per contenere il caos scaturito. Nel frattempo, Mon-El (Chris Wood) comincia ad insegnare a Kara le tecniche di combattimento che ha appreso nel futuro affinché sia pronta alla lotta contro le Worldkiller.”

Per celebrare il ritorno della Ragazza d’Acciaio, The CW ha pubblicato anche una nuova key art in cui la fiera Supergirl, interpretata dalla splendida Melissa Benoist, domanda al pubblico se questo abbia sentito o meno la sua mancanza. Qualora la risposta sia affermativa, l’appuntamento con Supergirl è fissato per lunedì prossimo con un episodio che esplorerà il passato, la morte e la famiglia di Winslow Schott, padre dell’agente Winn e criminale noto come ‘Il Giocattolaio’. La puntata vedrà inoltre la partecipazione di Laurie Metcalf (Roseanne, Lady Bird) nei panni dell'altrettanto temibile signora Schott.

Mentre l’episodio finale della stagione corrente andrà in onda su The CW il prossimo 18 giugno, ossia un mese dopo la conclusione di Arrow e The Flash, non è chiaro se la prossima stagione del serial esordirà in autunno o se invece inizierà direttamente dopo la consueta pausa invernale. Mark Pedowitz, presidente in carica di The CW Television Network, ha infatti dichiarato di non volere nel palinsesto settimanale della rete più di quattro show supereroistici per volta; di conseguenza, ora che Black Lightning si è unito alla mischia, una delle cinque serie prodotte dal connubio The CW/DC Comics dovrà necessariamente iniziare durante l’inverno 2019.