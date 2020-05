The CW, grandi novità per le vostre serie preferite nonostante i rinvii

L'emittente televisiva The CW è la prima rete americana ad avere le idee chiare sulla data di messa in onda delle sue produzioni televisive e la programmazione del ritorno alla normalità. Pochi giorni fa, infatti, ha comunicato la data di ripartenza sia per le nuove serie tv in produzione che i grandi ritorni degli show più amati.

E' stato Mark Pedowitz, presidente della CW, a fissare la ripresa delle attività organizzative per il gennaio 2021, quando verranno lanciate le premiere degli show in programmazione. Il rinvio delle serie tv non influirà sul numero degli episodi che costituiranno le stagioni, assicura Pedowitz, e ogni nuova stagione avrà dalle 13 alle 22 puntate, così come avviene di norma.

Anche le puntate mancanti degli show che sono stati bloccati dalla pandemia di Coronavirus saranno posticipati e inseriti all'interno degli episodi del debutto a inizio anno, e inclusi nelle stagioni successive.

Così alcuni show come The Flash, Batwoman e altri torneranno a gennaio 2021, come già annunciato, essendo state interrotte durante le stagioni, creando qualche cliffhanger e grande attesa. Ma altri show, tra i quali Supergirl, Legends of Tomorrow, Dynasty e Roswell New Mexico non riprenderanno prima della primavera 2021, e purtroppo alcuni saranno protratti anche oltre questa data di riferimento.

Nel frattempo, in attesa di ricevere ulteriori aggiornamenti dalla rete televisiva riguardo i nostri serial preferiti, vi lasciamo alla sinossi di Superman and Lois, l'attesissimo nuovo arrivo tra le serie dell'Arrowverse trasmesse dalla CW.