The CW ha in mente un crossover tra Black Lightning e l'Arrowverse?

Black Lightning è l'unica serie targata DC e prodotta da The CW a non far parte dell'Arrowverse, cosa che sin dal principio ha scontentato molti fan del Fulmine Nero, che avrebbero visto più che positivamente delle interazioni con Arrow, Flash, Supergirl e soci.

Dello stesso parere sembra essere in realtà lo stesso Cress Williams, protagonista della serie. Durante il suo intervento al Comic-Con di San Diego, infatti, l'attore si è espresso favorevolmente riguardo all'opportunità di avere a che fare con qualche componente dell'Arrowverse, riferendosi ad un personaggio in particolare.

"Mi piacerebbe che Supergirl venisse a Freeland. Se n'è parlato un sacco, nulla di ufficiale, ma a questo punto se accadesse non sarei così sorpreso" ha dichiarato Williams, lasciando intendere quindi che l'idea esiste e ci sono concrete possibilità che si realizzi. Recentemente anche Nafessa Williams aveva espresso il suo gradimento riguardo alla possibile apparizione di Supergirl in quel di Freeland: "Ho già combattuto con Black Lightning, quindi so com'è combattere con un supereroe uomo. Così penso sarebbe interessante un crossover con Supergirl, significherebbe rafforzare la parte femminile della serie. Mi piacerebbe tanto fare squadra con un supereroe donna" aveva dichiarato Williams.

The CW, intanto, ha recentemente rilasciato un primo trailer della terza stagione di Black Lightning, della durata di ben cinque minuti.