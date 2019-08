The CW non ha alcuna intenzione di porre fine all'Arrowverse nel prossimo futuro

I fan dell'Arrowverse possono dormire sonni tranquilli: i supereroi di casa The CW non andranno da nessuna parte, almeno non per un bel po' di tempo. Parola di Mark Pedowitz.

Anche se lo show che ha dato vita all'intero universo condiviso di The CW, Arrow, sta per giungere alla sua conclusione, è stato proprio il Presidente del network a ribadirlo: l'Arrowverse continuerà ancora a lungo. O almeno, questa è l'intenzione.

"Crediamo in questi franchise. Questo universo continuerà ancora per molti, molti anni" afferma Pedowitz in occasione del summer tour dei TCA The CW, augurandosi che ci voglia ancora parecchio tempo prima che si presenti il momento di dicutere della conclusione di questi show.

L'Arrowverse, che oltre a Arrow, può vantare ormai svariate altre serie, tra cui la nuova arrivata Batwoman, che debutterà questo autunno, ha anche un grande punto di forza che contribuirà a "portare avanti la baracca" ancora per diverso tempo: i crossover.

Ogni anno, questi eventi rappresentano non solo il picco della stagione a livello di ascolti e di coinvolgimento del pubblico, ma anche un nuovo modo per rendere più dinamiche le storie dei singoli show e garantire nuovo materiale per quelle a venire.

E a proposito di storie a venire, Pedowitz ha confermato di avere già in mente qualcosa per la prossima serie del DCTV.

Insomma, potete star tranquilli: i supereroi sono qui per restare.