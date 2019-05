The CW ordina ufficialmente la prima stagione di Batwoman

Negli ultimi anni The CW ha notevolmente aumentato la produzione delle serie sui supereroi. Ora questa tendenza continuerà con Batwoman. La rete ha ordinato ufficialmente la prima stagione dello show. Questa scelta farà si che Batwoman diventi il quarto spin-off di Arrow, che ha generato anche The Flash e Legends of Tomorrow.

Successivamente Supergirl, che aveva debuttato inizialmente sulla CBS è entrata a far parte ufficialmente dell'Arrowverse, diventando il terzo spin-off.

Ruby Rose ha fatto la sua prima apparizione nel ruolo di Kate Kane/Batwoman durante il crossover Elseword, in onda lo scorso anno.

Batwoman sarà la prima serie di supereroi a presentare una protagonista principale - e un'attrice - LGBT.



L'episodio pilota si svolgerà prima degli episodi crossover. Tuttavia Batwoman potrebbe ancora comparire nel crossover Crisis on Infinite Earths entro la fine dell'anno.

Dougray Scott interpreta il padre di Kate, Jacob Kane, mentre Elizabeth Anweis è la matrigna, Catherine Hamilton-Kane.

Greg Berlanti sul pilot si è espresso in termini entusiastici; nella serie non dovrebbe comparire Batman e quindi il personaggio di Batwoman sarà perennemente al centro delle vicende dello show.

La nemesi di Kate, Alice, è interpretata da Rachel Skarsten. Batwoman farà probabilmente il suo debutto su The CW il prossimo autunno. Quali avventure aspettano Kate Kane? Bisognerà aspettare ancora qualche mese per conoscere meglio lo show con protagonista Ruby Rose, pronta a tornare a vestire i panni di uno dei personaggi più attesi dell'universo DC.