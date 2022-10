The CW, il Presidente e CEO Mark Pedowitz lascia dopo 11 anni: con lui è nato l'Arrowverse

Dopo il recente successo della serie Naomi, The CW è pronta a proseguire sulla linea di racconti su supereroi e vigilanti creata ormai già tanti anni fa. Ci aspetta però un cambiamento importante ai vertici che potrebbe modificare molte cose: il Presidente e CEO di The CW, Mark Pedowitz, ha terminato il suo percorso come guida del network.

Pedowitz lavora per The CW da ormai 11 anni, ed è stato il successore di Dawn Ostroff. Al suo posto arriverà Dennis Miller, un dirigente televisivo diventato venture capitalist che già da alcuni anni lavora nel consiglio di amministrazione di Nexstar.

Si tratta di una notizia sicuramente sconvolgente per molti, in quanto Pedowitz era diventato il simbolo di qualcosa di grande: di un network che negli ultimi anni è cresciuto ancora di più, rendendo sempre maggiormente riconoscibile i suoi tratti identitari. Infatti il lavoro dell'ormai ex CEO e Presidente consiste nell'espansione della programmazione della domenica e del sabato, nel lancio degli originali estivi e, ovviamente, nell'avvio, dieci anni fa, di quello che sarebbe poi diventato l'Arrowverse.

"Sono decisamente un po' scioccato e molto triste" ha commentato Greg Berlante, che per il network ha diretto diverse serie. "Ma io e Mark abbiamo lavorato insieme per 20 anni alla ABC e [a The CW], e sono sicuro che continueremo a trovare altri modi per collaborare ancora."



Adesso si prospetta per il network un cambiamento di rotta, soprattutto dopo l'addio a show storici come The Flash, che terminerà la sua corsa con la stagione 9. "The CW è attualmente la rete di trasmissione con gli ascolti più bassi, cosa che riteniamo rifletta in gran parte il fatto che la sua programmazione è destinata a un pubblico compreso tra 18 e 34 anni, mentre l'età media del telespettatore della trasmissione CW è di 58 anni", ha detto il Presidente di Nexstar Carter. "In futuro adotteremo un approccio diverso alla nostra strategia di programmazione CW." Staremo a vedere cosa accadrà.