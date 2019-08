The CW ha in programma dei tributi speciali per Arrow e Supernatural

Per la serie "quante lacrime possiamo versare quest'anno", The CW ha annunciato due tributi speciali in programma per celebrare due delle sue serie di punta, ormai arrivate alle ultime stagioni, Arrow e Supernatural.

"Il tributo speciale che è apparso in Jane The Virgin quest'anno era davvero ben fatto. Stiamo pianificando una cosa simile anche per Arrow e Supernatural" ha rivelato ai giornalisti il Presidente del network, Mark Pedowitz, durante i TCA.

The CW si prepara a salutare la serie più longeva della sua storia, Supernatural, che si concluderà con la quindicesima stagione, e la serie che ha dato vita all'Arrowverse, Arrow, che invece vedrà la sua conclusione con l'ottava stagione.

Il canale americano manderà in onda delle retrospettive dedicate ai due show, un po' come è accaduto per Jane The Virgin, conclusosi solo pochi giorni fa, e come è stato fatto anche in passato in occasione del primo anniversario di Arrow e dell'introduzione di Legends of Tomorrow.

Sicuramente un'ottima iniziativa, soprattutto per i fan delle serie, che difficimente riusciranno a non emozionarsi, soprattutto se il tributo conterrà (come prevedibile) i momenti salienti dei due show fino ad oggi.

L'ultima stagione di Supernatural andrà in onda dal 10 ottobre, menre Arrow tornerà il 15 dello stesso mese.