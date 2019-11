The CW ha rilasciato in anteprima le foto della 6x06 di The Flash

The CW, com'è buona consuetudine, va incontro anche stavolta all'impazienza dei fan decidendo di rilasciare in anteprima le foto del prossimo episodio di The Flash: si tratta, in questo caso, del sesto episodio di questa sesta stagione, intitolato License to Elongate.

L'episodio, secondo quanto è possibile capire dalla sinossi ufficiale, seguirà Barry nel tentativo di preparare Elongated Man ad una vita post-Crisi senza di lui. Dalle foto è possibile intuire i toni vagamente à la James Bond su cui si manterrà l'intera puntata, che vedrà Barry e Ralph agire in incognito. Le foto, inoltre, anticipano il ritorno in scena di Esperanza Garcia, alias Ultraviolet.

I fan di The Flash, intanto, stanno ancora cercando di riprendersi dall'ultimo episodio dello show, durante il quale a Cisco è toccata la traumatica scoperta della morte della sua ex, Cynthia. La cosa ha decisamente sconvolto i fan, che si sono riversati in massa sui social ad esprimere il proprio disappunto per la scomparsa del personaggio.

License to Elongate, comunque, sarà diretto da Danielle Panabaker e scritto da Thomas Pound e Jeffrey Hersh: per la messa in onda statunitense bisognerà aspettare, come di consueto, il martedì della prossima settimana. Fino ad allora non resta che curiosare tra le foto messe in circolazione da The CW.