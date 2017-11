The CW ha rilasciato un nuovo promo per la terza parte di "Crisis on Earth-X"!

ha rilasciato un nuovo promo per la terza e quarta parte del fenomenale crossover di quattro ore fra le serie dell’, “”, che saranno appunto trasmesse durante la notte. Siete pronti per l’esplosivo finale dell’evento?

Attenzione possibile Spoiler

Gli episodi di The Flash e Legends of Tomorrow che la rete trasmetterà nelle prossime ore rappresentano, difatti, la conclusione dell’evento iniziato la scorsa notte con Supergirl ed Arrow. Riunitisi in occasione delle attese nozze fra Barry Allen/The Flash (Grant Gustin) e Iris West (Candice Patton), i supereroi DC Comics hanno dovuto affrontare un plotone di soldati nazisti provenienti da un’altra Terra e soprattutto delle versioni distorte di Flash, Green Arrow e Supergirl.



Dal momento che la prima metà dell’evento si è conclusa con la cattura dei nostri eroi ed il loro trasferimento sulla distopica Terra-X, la seconda metà vedrà Oliver Queen (Stephen Amell) e gli altri passare finalmente al contrattacco.



Il promo - visionabile in calce all’articolo - anticipa infatti l’improvvisa alleanza fra gli eroi di Terra-1 e alcune figure della stessa Terra-X, come appunto Ray Terrill/The Ray (Russell Tovey) e Leonard Snart/Citizen Cold (Wentworth Miller). Una scena, in particolare, rivela che Sara Lance/White Canary (Caity Lotz) si ritroverà al cospetto della “controparte nazista” di suo padre, Quentin Lance (Paul Blackthorne): come reagirà l'uomo alla vista della "figlia"?