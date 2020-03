The CW rimanda anche i nuovi episodi delle serie Supergirl e Batwoman

In seguito all'emergenza sanitaria causata dal Coronavirus e al suo diffondersi anche negli Stati Uniti, le produzioni dei nuovi episodi delle serie dell'Arrowverse sono state sospese, con The CW costretta a rimandare la messa in onda di tutte queste serie, cui ora si aggiungono anche Supergirl e Batwoman.

Il canale, qualche giorno fa, ha infatti annunciato che manderà in onda nuovamente Crisi sulle Terre Infinite per questo periodo di quarantena forzata e per dare modo agli spettatori che non l'hanno visto nella sua messa in onda di dicembre/gennaio di rimettersi in pari con gli eventi dell'Arrowverse fino ad ora. Dopo aver rimandato a data da destinarsi serie come Supernatural, The Flash e Legends of Tomorrow, lo stesso destino è stato subito da Supergirl e Batwoman, i cui nuovi episodi sarebbe dovuti andare in onda il prossimo 7 aprile; tuttavia, la replica di Crisi sulle Terre Infinite comincerà il 6 aprile quindi è impossibile che i nuovi episodi verranno trasmessi.

Al momento non è chiaro quando potrà ripartire la consueta programmazione su The CW, dato il fermo delle produzioni a Vancouver; è possibile che il network sfrutti questa pausa forzata per estendere il materiale degli episodi già girati; Supergirl ad esempio non aveva completato i lavori sul finale di stagione, al momento dell'arresto delle riprese.

Come avete potuto leggere in una notizia precedente, l'ultimo episodio di Supergirl ha stupito tutti i numerosi fan della serie dell'Arrowverse, rivelando finalmente il passato di Jeremiah Denvers, personaggio con il volto di Dean Cain. In Italia la quinta stagione di Supergirl va in onda su Premium Action a partire dal 21 marzo scorso e il prossimo episodio, il secondo della stagione, sarà trasmesso il 28 marzo prossimo.