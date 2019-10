The CW rinnova Batwoman e Nancy Drew per una seconda stagione

Girls! Who run the world? Girls! Il network americano The CW ha deciso di rinnovare per una seconda stagione sia la serie tv con Ruby Rose su Batwoman, sia quella con Kennedy McMann dedicata a Nancy Drew.

Sia la combattente mascherata di Gotham City che la giovane detective di Horseshoe Bay torneranno presto sui vostri teleschermi.

Oltre ai nuovissimi episodi delle rispettive prime stagioni, che hanno appena iniziato a far capolino su The CW, le due protagoniste continueranno a vivere le più entusiasmanti avventure anche per una seconda stagione, già ordinate dall'emittente televisiva.

In realtà, gli ascolti di entrambe le serie finora non sono stati altissimi, ma devono essere comunque risultati soddisfacenti, se il canale è disposto a scommettere su di loro e ad annunciarne già il rinnovo.

In particolare, Batwoman sembra cavarsela già meglio della veterana Supergirl, che con gli ultimi episodi starebbe perdendo terreno in fatto di ratings.

La decisione, comunque non sorprende più di tanto: The CW si ritroverà infatti presto orfana di due delle sue serie di punta, Arrow e Supernatural, ed è piuttosto logica la volontà di premiare la stabilità, continuando a dare spazio a due serie in una qualche misura "già rodate".

Intanto, il network sta già pensando ad arricchire il suo roster con nuovi show come The Archived e il reboot di Walker Texas Ranger.