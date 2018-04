The CW rinnova Supergirl, Arrow, Flash, Legends of Tomorrow e Black Lightning

Tutti i fan dell'(o, comunque, dei serial televisivi ispirati ai fumetti della) potranno tirare un sospiro di sollievo quest'oggi. Il network statunitenseha rinnovato tutte le serie tv sui supereroi DC che vanno in onda sull'emittente.

Rinnovata, dunque, la serie tv su Supergirl. Lo show televisivo incentrato sulla cugina di Superman, con il volto di Melissa Benoist, tornerà dopo l'estate con una quarta stagione. Lo stesso accadrà per il serial su Flash: lo show sul supereroe più veloce dei fumetti DC è stato rinnovato per una quinta stagione.

Ovviamente anche Arrow, il serial tv che ha dato origine a questo Arrowverse e interpretato da Stephen Amell tornerà dopo l'estate con una settima stagione.

Ufficializzata anche la quarta stagione di Legends of Tomorrow che, secondo le ultime voci, vedrà il John Constantine di Matt Ryan tra i protagonisti.

Infine, sebbene non sia tecnicamente parte dello stesso universo, The CW ha confermato anche Black Lightning per una seconda stagione. Il serial televisivo su Fulmine Nero, da noi, è in esclusiva su Netflix.

Il destino è ancora incerto, invece, per un'altra proprietà The CW ispirata ai fumetti DC: iZombie. Ma nulla di preoccupante! La decisione sul possibile rinnovo di quest'altra serie arriverà soltanto a maggio.

Noi vi terremo aggiornati per ulteriori novità a riguardo.